FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen um 8.35 Uhr 38 auf 11.935,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.980,5 und das Tagestief bei 11.931,5 Punkten. Umgesetzt wurden rund 5.500 Kontrakte. Die Konsolidierung setzt sich weiter fort, was nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche nicht wirklich überrascht. Die nächste Unterstützung liegt bei 11.800 Punkten, bei rund 11.700 verläuft die 200-Tagelinie.

April 09, 2019 02:44 ET (06:44 GMT)

