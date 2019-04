Die hohe Niederlage gegen Bayern München am Samstag hinterlässt auch an der Börse Spuren. Die Aktie des Bundesligisten verlor am Morgen rund fünf Prozent, konnte die Verluste bis zum Nachmittag auf einen Abschlag von 2,5 Prozent wieder eingrenzen. Mit der Niederlage haben die Bayern nun die Tabellenführung übernommen, liegen allerdings nur einen Punkt vor dem BVB. Trotzdem herrscht große Skepsis, ob das Team von Lucien Favre sich den Titel nach der Niederlage noch holen wird. EUWAX ...

