Zum Handelsstart am Dienstag bleibt der Dax in der Verlustzone. Später blicken Anleger auf eine Reihe wichtiger Termine - nach Brüssel, Berlin und Washington.

An diese Situation mussten sich Dax-Anleger erstmal wieder gewöhnen: Die große Tafel an der Frankfurter Börse zeigt den deutschen Leitindex in der Verlustzone. Nachdem der Dax aufgrund von Gewinnmitnahmen am Montag 0,4 Prozent verloren hatte, startet er auch am Dienstag tiefer in den Handel: Er fällt um 0,3 Prozent auf 11.927 Punkte.

Die anhaltende Rally in den vergangenen Wochen hatte den Dax sogar über die Marke von 12.000 Punkten gehievt. Diese Grenze hatte er zuletzt im vergangenen Oktober erreicht. Die erste Aprilwoche zählte mit einem Plus von 4,2 Prozent zur stärksten seit fast zweieinhalb Jahren.

Aus den USA war jedenfalls keine klare Richtung vorgegeben. Dort hatte die Aussicht auf sinkende Unternehmensgewinne die Stimmung gedrückt. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street schlossen uneinheitlich: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,3 Prozent nach. Der breiter gefasste S&P-500 gewann knapp 0,1 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legteum 0,2 Prozent zu.

IWF stellt Weltwirtschaftsbericht vor

Nicht unwahrscheinlich ist es, dass am Dienstag ein Belastungsfaktor wieder akut wird, der zuletzt ein wenig in den Hintergrund gerückt war: die Sorgen um die Entwicklung der weltweiten Konjunktur. Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt im Laufe des Tages seinen neuen Weltwirtschaftsbericht vor.

Schon jetzt ist klar: Die jüngsten Prognosen dürften nicht zu halten sein. Im Januar hatte der IWF für das laufende Jahr ein weltweites ...

