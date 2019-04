Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed lockert Vorschriften für "Testamente" der US-Banken

Die USA lockern die Vorgaben für Banken weiter. Nach einem von der US-Notenbank genehmigten Vorschlag müssen die größten US-Banken, zu denen Bank of America, JP Morgan Chase und die Citigroup zählen, ihre sogenannten "Testamente" künftig nur noch alle vier Jahre und nicht mehr jährlich ausarbeiten. Änderungen gibt es auch für ausländische Kreditinstitute. Es ist eine weitere Abschwächung der nach der Finanzkrise eingeführten strengeren Regelwerke für Banken unter dem Dodd-Frank-Gesetz aus dem Jahr 2010.

Steuerliche Forschungsförderung bleibt ohne Befristung - Handelsblatt

Anders als bislang geplant wird die Bundesregierung die steuerliche Forschungsförderung nicht auf vier Jahre befristen. Das sagte Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) dem Handelsblatt. Einem Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zufolge sollten ursprünglich für vier Jahre jährlich höchstens 500.000 Euro je Unternehmen staatlich gefördert werden - 25 Prozent von maximal anzusetzenden 2 Millionen Euro auf Basis von Personalkosten für Forschung und Entwicklung (FuE).

Britisches Parlament beschließt Gesetz zu Brexit-Verschiebung

Das britische Parlament hat ein Gesetz beschlossen, das die Regierung zu einer Verschiebung des Brexit verpflichtet. Damit muss Premierministerin Theresa May dem Parlament am Dienstag in einem Antrag darlegen, um welchen Aufschub sie die EU-Partner beim Sondergipfel am Mittwoch bitten wird. Das Parlament kann darüber abstimmen und eigene Vorschläge für die Länge der Brexit-Verschiebung machen.

London legt 23. Mai als Datum für EU-Wahl fest

Die britische Regierung hat angesichts des in der Schwebe hängenden Brexits den 23. Mai als Datum für die EU-Parlamentswahl festgelegt. Der offizielle Auftrag für den Wahltag sei dem Parlament vorgelegt worden, sagte eine Regierungssprecherin. Es bleibe allerdings "die Absicht der Regierung, die EU mit einem Abkommen zu verlassen und vor dem 22. Mai die dafür notwendigen Gesetze zu verabschieden, so dass wir nicht teilnehmen müssen".

Brexit-Unsicherheit belastet britischen Einzelhandel

Die anhaltende Unsicherheit über den Brexit macht den Einzelhändlern Großbritanniens weiterhin zu schaffen. Die Einzelhandelsumsätze sanken im März um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus den Daten des BRC - KPMG Retail Sales Monitor hervorgeht. Allerdings seien die Daten womöglich verzerrt, weil Ostern dieses Jahr im April und nicht wie im vergangenen Jahr im März stattfindet, teilte das British Retail Consortium (BRC) weiter mit.

Guterres fordert sofortiges Ende der Kämpfe in Libyen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat ein sofortiges Ende der Kämpfe in Libyen gefordert. Guterres erklärte, alle militärischen Operationen in dem nordafrikanischen Krisenstaat müssten umgehend eingestellt werden. Nur so könne die "Situation deeskaliert" und ein "umfassender Konflikt" vermieden werden.

Putin und Erdogan besprechen Luftabwehrsystem S-400

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben in Moskau über das S-400-Luftabwehrsystem gesprochen. Die Türkei will das russische System kaufen und hat damit ihren Nato-Partner USA verärgert. Putin sagte bei dem Treffen im Kreml, beide Seiten müssten "ihre Zusammenarbeit im militärisch-technischen Bereich" verstärken.

Teheran erklärt die USA zu "staatlichem Förderer des Terrorismus"

Der Iran hat die USA zum "staatlichen Förderer des Terrorismus" erklärt. Zudem habe der Oberste Nationale Sicherheitsrat die US-Truppen im Nahen Osten als "Terrorgruppen" eingestuft, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna. Teheran reagierte damit auf US-Präsident Donald Trump, der die iranischen Revolutionsgarden kurz zuvor in Washington auf eine Schwarze Liste von "Terrororganisationen" gesetzt hatte.

US-Richter kippt Trump-Anordnung zu Asylbewerbern

Ein US-Richter hat eine Regierungsanordnung kassiert, wonach lateinamerikanische Asylbewerber bis zu einer Entscheidung der US-Behörden in Mexiko ausharren müssen. Das Gericht im kalifornischen San Francisco urteilte, es würden ausreichende Garantien zum Schutz von "Leben und Freiheit" der Betroffenen fehlen. Der Beschluss von Richter Richard Seeborg gilt von Freitag an. Die US-Regierung dürfte aber Rechtsmittel einlegen.

Chef der US-Sicherheitsbehörde Secret Service tritt zurück

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump muss den nächsten prominenten Abgang hinnehmen: Der Chef der US-Sicherheitsbehörde Secret Service tritt zurück. Das Weiße Haus gab den Abgang von Randolph "Tex" Alles bekannt, ohne Gründe für dessen Rücktritt zu nennen. Der Secret Service ist unter anderem für den Schutz des US-Präsidenten zuständig.

USA drohen Europa in Streit um Airbus-Subventionen Strafzölle an

Im Streit um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus haben die USA den Europäern Strafzölle angedroht. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erklärte, die europäischen Staatsbeihilfen für Airbus würden den USA einen Schaden von jährlich 11 Milliarden Dollar zufügen. Er veröffentlichte eine 14 Seiten lange Liste mit europäischen Produkten, die mit Strafzöllen belegt werden könnten. Darunter sind Güter aus der Luftfahrtbranche, unter anderem von Airbus.

Auch demokratischer Abgeordneter Swalwell will US-Präsident werden

Das Bewerberfeld der US-Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020 wächst immer weiter. Der Abgeordnete Eric Swalwell gab bekannt, sich um das Präsidentenamt bewerben zu wollen. "Ich habe schon viel getan, aber ich kann noch mehr tun", sagte der 38-Jährige in der Late Night Show von Stephen Colbert im Sender CBS.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.