Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vodafone von 268 auf 250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach der enttäuschenden Kursentwicklung im vergangenen Jahr könnte der britische Mobilfunkkonzern im Geschäftsjahr 2019/20 von positiven Nachrichten profitieren, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So dürfte die Übernahme großer Teile des Breitbandanbieters Liberty Global den Barmittelzufluss erhöhen und die Dividendenabdeckung verbessern. Das niedrigere Ziel reflektiere die jüngste Aufwertung des britischen Pfund./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-04-09/09:38

ISIN: GB00BH4HKS39