Bildsensoren sind ein wesentlicher Bestandteil eines ADAS-Systems (Advanced Driver Assistance Systems) und die Hauptquelle aller Bildverarbeitungsdaten. Sie liefern die Rohdaten, mit denen der Rest des Systems die Umgebung analysiert und dann operative Entscheidungen im Fahrzeug trifft. Bildsensoren sind also die Augen des autonomen Fahrzeugs. Mit der zunehmenden Komplexität der ADAS haben sich diese Entscheidungen von der Erzeugung einfacher akustischer und visueller Warnungen hin zu viel komplexeren Entscheidungen wie Bremsen, Beschleunigen und Lenken entwickelt und gehen in Zukunft zum vollständig autonomem Fahren über. Diese Fortschritte bei autonomen und teilautonomen Fahrzeugen basieren zunehmend auf Bildsensoren und deren sicheren Betrieb.

Funktionale Sicherheit

Um funktionale Sicherheit in ein ADAS-System zu implementieren, muss das System Maßnahmen oder Verhaltensweisen, die Fehler beziehungsweise Schäden verursachen können, verhindern oder abschwächen. Die Bewertung der Schadenswahrscheinlichkeit und der Schwere dieses Schadens, die durch einen Ausfall des Systems verursacht wird, ermöglicht es dem Entwickler, die Risikostufen des Systems zu klassifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um so das Risiko zu minimieren.

Dies erfordert häufig grundlegende Veränderungen - nicht nur im Entwicklungsprozess, sondern auch in der Sicherheitskultur von Unternehmen, die von der Organisation über Sicherheitsverantwortliche bis hin zu Sicherheitsdokumentation, Handbüchern und Standards reicht. Die Verantwortung für die Einhaltung der funktionalen Sicherheit in einem System umfasst nicht nur den ADAS-Lieferanten, sondern die gesamte Lieferkette vom OEM über den ADAS-Anbieter bis hin zu den Herstellern von Bauelementen. Für robuste funktionale Sicherheit müssen alle wichtigen sicherheitsrelevanten Komponenten im System zur funktionalen Gesamtsicherheit beitragen. Sicherheit muss daher an der Quelle beginnen.

Fehler in der Bildverarbeitung

Eine sehr konservative Ansicht eines Fehlers in einem Bildsensor wäre, einen unsicheren Fehler als einen Ausgang zu definieren, der sich von einem "fehlerfreien" Modell oder einem bewusst fehlerfreien (Known-Good) Sensorausgang unterscheidet (Bild 2). Auf granularer Ebene würde dies bedeuten, dass sogar Fehler auf Pixelebene einen Ausfall darstellen könnten. Auf höheren Ebenen könnten Zeilen-, Spalten- und Rahmenfehler ebenfalls einen Ausfall verursachen. Mit einzubeziehen sind alle Probleme beim internen Betrieb des Sensors - entweder analog oder digital - die als Pixel-, Zeilen-, Spalten- oder Rahmenfehler erscheinen könnten.

Ebenso stellen Fehler bei der physikalischen Übertragung von Daten vom Sensor zum Rest des Systems einen weiteren möglichen Ausfallgrund dar. Aufgrund der dynamischen Natur beweglicher Bilder können Fehler sowohl statisch (permanent oder fest) als auch dynamisch (räumlich und zeitlich) sein. Bei dieser konservativen Fehlerdefinition in einem Bildsensor besteht die Herausforderung für das Systemdesign darin, das Vorhandensein eines Fehlers zu erkennen.

Fehler, die sich auf einzelne Pixel auswirken, haben möglicherweise nur minimalen Einfluss auf ein ADAS. Da fortschrittliche Objekterkennungsalgorithmen die Objekte in einem Bild mit weniger als 10 × 10 Pixel erkennen, können einzelne Pixelfehler und sicherlich Fehlercluster einen Objektidentifizierungsalgorithmus beeinflussen. Da ein Pixelausgang in einen digitalen Wert umgewandelt wird, der die Lichtintensität an einer bestimmten Stelle wiedergibt, kann ein Ausfall als ein Fehler oder eine Verfälschung erscheinen, die einen falschen Wert verursacht. Faktoren wie Stromversorgung, Bauteildefekte, übermäßiges Rauschen oder sogar Umgebungsstrahlung können zu Fehlern führen (Bild 3).

Aufgrund der Pixel-Anordnung in Bildsensoren kann auch die Logik, die der Zeilen- und Spaltenstruktur des Arrays zugeordnet ist, zu Fehlern beitragen. Fehlende oder duplizierte Zeilen und/oder Spalten können zum Verlust von Informationen oder zur falschen Darstellung der Szene führen. Offensichtliche Fehler wie ein sich wiederholender Bildrahmen in einem Rückfahrsystem können beim autonomen, halbautonomen und manuellen Fahren fatale Folgen haben. Selbst wenn alle Elemente des Bildrahmens, der Pixel, Zeilen/Spalten und Rahmendaten fehlerfrei sind, können Übertragungsfehler die Daten verfälschen, bevor sie den entsprechenden Empfänger erreichen. Diese Übertragungsfehler ...

