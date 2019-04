Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationserwartungen, gemessen an den Forward-Sätzen in fünf Jahren für fünf Jahre, divergieren dies- und jenseits des Atlantiks seit dem Jahresbeginn, nachdem sich im Jahr 2018 bereits eine Abkopplung der europäischen Entwicklung von der Dynamik in den USA zeigte, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...