TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag mit wenig Bewegung gezeigt. In Schanghai gab der Composite zunächst etwas stärker nach, erholte sich gegen Handelsende jedoch zunehmend und schloss 0,2 Prozent leichter. In Taiwan ging es um rund 0,5 Prozent aufwärts. Ansonsten waren die Aktienmärkte von starker Zurückhaltung geprägt. Von der Wall Street kamen uneinheitliche und wenig inspirierende Vorgaben: Nach den zuletzt erreichten Jahreshochs gab der Dow-Jones-Index nach, während der S&P-500 den achten Handelstag in Folge ein Plus verzeichnete.

Marktteilnehmern fehlten neue Impulse. Zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sind bislang keine Details an die Öffentlichkeit gedrungen, auch ist weiter nicht bekannt, wann mit einem Abschluss der Verhandlungen gerechnet werden kann. Zudem sorgten von der US-Regierung angedrohte Einfuhrzölle auf EU-Produkte als Vergeltungsmaßnahmen für angebliche Subventionen für den europäischen Boeing-Konkurrenten Airbus für Verunsicherung. "Diese Sache ist seit 14 Jahren im Disput, nun ist die Zeit gekommen, um zu handeln", sagte US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer in einer Erklärung am Vortag. Die USA haben demnach eine Liste von Waren im Volumen von etwa 11 Milliarden US-Dollar zusammengestellt, was in etwa dem Gesamtwert der Airbus-Subventionen entsprechen soll.

Sony und Crown Resorts mit Kurssprüngen

In Tokio notierte der Nikkei-225 rund 0,2 Prozent fester bei 21.803 Punkte. Einen kräftigen Sprung um 9,3 Prozent nach oben machten hier Sony. Die Aktie verbuchte damit den höchsten Anstieg seit November 2017. Medienberichten zufolge hat der US-Hedgefonds Third Point eine Beteiligung an dem Technologiekonzern aufgebaut und versucht nun Druck auszuüben. Demnach soll der Vorstand Optionen für einige Geschäftseinheiten prüfen, darunter auch die Filmstudios. Der aktivistische Investor sei der Ansicht, dass die Technologieriesen Amazon und Netflix Interesse an einer Übernahme der Filmsparte haben könnten.

Um 19,7 Prozent aufwärts ging es in Sydney für Crown Resorts. Der US-Casinobetreiber Wynn Resorts peilt den Kauf des Wettbewerbers für rund 10 Milliarden australische Dollar oder umgerechnet 7,1 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien an. Das Board habe die vorläufige Offerte noch nicht geprüft, teilte Crown mit. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, dass es letztlich zu einer Übernahme komme.

In Taiwan stiegen Largan um 5,4 Prozent auf ein Achtmonatshoch. Der Apple-Zulieferer profitierte nochmals von den zuletzt vorgelegten guten Umsatzzahlen.

Die Ölpreise zeigten sich nach dem neuen Fünfmonatshoch zu Wochenbeginn weitgehend stabil. Die europäische Referenzsorte Brent notierte gegenüber dem Vortag nur geringfügig niedriger bei 70,95 US-Dollar je Barrel. Für Ölwerte in der Region waren die hohen Ölpreise gute Nachrichten: In Sydney gewann der Sektor 2 Prozent hinzu. Für Inpex ging es in Japan um 1,0 Prozent aufwärts und in Hongkong für CNOOC um 0,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.221,80 +0,01% +10,19% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.802,59 +0,19% +8,93% 08:00 Kospi (Seoul) 2.213,56 +0,13% +8,45% 08:00 Schanghai-Comp. 3.239,66 -0,16% +29,90% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.121,89 +0,15% +16,30% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.851,60 +0,47% +11,56% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.321,45 +0,18% +8,04% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.640,71 -0,22% -2,73% 11:00 BSE (Mumbai) 38.688,87 -0,03% +6,71% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:58 % YTD EUR/USD 1,1271 +0,1% 1,1261 1,1228 -1,7% EUR/JPY 125,45 -0,1% 125,55 125,14 -0,2% EUR/GBP 0,8617 -0,0% 0,8620 0,8599 -4,3% GBP/USD 1,3079 +0,1% 1,3064 1,3060 +2,6% USD/JPY 111,32 -0,2% 111,49 111,45 +1,5% USD/KRW 1141,94 -0,0% 1142,18 1145,96 +2,5% USD/CNY 6,7146 -0,0% 6,7164 6,7192 -2,4% USD/CNH 6,7180 -0,0% 6,7186 6,7226 -2,2% USD/HKD 7,8423 -0,1% 7,8467 7,8495 +0,1% AUD/USD 0,7147 +0,3% 0,7124 0,7100 +1,4% NZD/USD 0,6752 +0,1% 0,6745 0,6735 +0,6% Bitcoin BTC/USD 5.226,00 -1,0% 5.276,51 5.249,00 +40,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,48 64,40 +0,1% 0,08 +38,6% Brent/ICE 71,05 71,10 -0,1% -0,05 +29,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,19 1.297,42 +0,1% +1,77 +1,3% Silber (Spot) 15,25 15,26 -0,1% -0,01 -1,6% Platin (Spot) 903,19 909,00 -0,6% -5,81 +13,4% Kupfer-Future 2,95 2,93 +0,6% +0,02 +11,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2019 03:52 ET (07:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.