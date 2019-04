Die Aktie der Deutschen Post hat ihre Erholungsrallye in den vergangenen Tagen weiter fortgesetzt. Nachdem die Finanzchefin des Bonner Logistikriesen am Wochenende erneut die Gewinnprognose bestätigt hatte, kletterte der DAX-Titel im gestrigen Handel sogar wieder über die Marke von 30 Euro. Was ist jetzt noch drin?

