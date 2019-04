Zürich - Die Cornèr Bank arbeitet im Bereich der IT-Sicherheit mit dem Schweizer Software-Unternehmen AdNovum zusammen und hat sich für den Einsatz der NEVIS Security Suite entschieden. Dadurch können Kunden und Mitarbeiter in Zukunft auch über mobile Geräte einfach und sicher auf digitale Angebote zugreifen.

Der renommierte Finanzdienstleister Cornèr Bank mit Sitz im Tessin vertraut bei Security-Fragen auf AdNovum. Das Schweizer Software-Unternehmen unterstützt Cornèr im Bereich Security-Consulting. Im Rahmen ihrer Digitalisierung plant die Cornèr Bank die vollständige Erneuerung ihrer Informatikplattformen in den nächsten Jahren. Dabei will sie ihre Webportale konsolidieren und ihre Applikationslandschaft standardisiert in eine einheitliche sichere Sicherheitsinfrastruktur überführen. Für dieses Vorhaben setzt Cornèr auf die NEVIS Security Suite von AdNovum. Damit kann Cornèr als eine der ersten Banken ihren Kunden und Mitarbeitern eine sichere, bequeme und schnelle Authentisierung und Transaktionssignierung auf mobilen Geräten anbieten.

Strategische Partnerschaft

«Ich freue mich auf die strategische und langfristige Partnerschaft mit AdNovum. Eines unserer Ziele ist, die Digitalisierung voranzutreiben und dabei die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten, indem wir auf eine zukunftssichere und standardisierte ...

