Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen.Gegenüber dem Franken hat der Euro am Vormittag auf 1,1257 von 1,1249 leicht angezogen. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9989 Franken ziemlich stabil.Am Dienstag ist zumindest durch Konjunkturdaten mit wenig Einfluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...