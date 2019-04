Volkswagen teilte vor kurzem mit, dass man im Februar weltweit 724.400 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert habe. Dies entspreche einem Rückgang um 1,8 Prozent im Vergleich zum Februar des Vorjahres. "Der Volkswagen Konzern hat im Februar etwas weniger Fahrzeuge ausgeliefert als vergangenes Jahr, aber weltweit erneut Marktanteile in einem rückläufigen Gesamtmarkt erobert", wurde Vertriebsleiter Christian Dahlheim per Pressemitteilung zitiert. "Aufgrund unserer breit angelegten Produktoffensive sind wir zuversichtlich, die Auslieferungen in diesem Jahr erneut leicht zu steigern", so Dahlheim weiter. Die Marken des Volkswagen Konzerns werden nach Angaben des DAX-Unternehmens in 2019 insgesamt mehr als 90 neue Modelle in den Markt einführen.

Abschwächung in China

In seinem wichtigsten Einzelmarkt, in China, konnte sich der Konzern dem dort anhaltend rückläufigen Gesamtmarkt nicht entziehen - es wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat 7,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...