Die Dekabank will in den nächsten Jahren gruppenweit fast jede zehnte Stelle abbauen und dadurch ihre Kosten senken. Bis zu 400 Stellen stehen auf der Kippe, wie Vorstandschef Michael Rüdiger am Dienstag in Frankfurt ausführte.

"Den Großteil hiervon wollen wir über natürliche Fluktuation und Vorruhestandsregelungen bewältigen", sagte Rüdiger laut Redetext. "Wir befinden uns mit den Mitarbeitervertretungen in Gesprächen mit dem Ziel, eine ausgewogene Rahmenvereinbarung abzuschließen." Ziel sei es, die Aufwandsbasis der Deka-Gruppe im Jahr 2021 auf unter eine Milliarde Euro zu begrenzen. Ende 2018 hatte die Deka-Gruppe 4716 Mitarbeiter./ben/DP/jha

