Der Börsenexperte Prof. Dr. Max Otte zieht für seinen Max Otte Vermögensbildungsfonds für das erste Quartal 2019 Bilanz und gibt Einblicke über Zu- und Verkäufe.Fonds-PerformanceBlicken wir ein gutes halbes Jahr zurück auf die Kursstände im Herbst, dann könnte man meinen, es sei nichts passiert. Doch weit gefehlt. Nach einem nervenaufreibenden Schlussquartal 2018 folgte ein genauso spektakulärer und explosiver Jahresauftakt nach oben. Die Kurse des Max Otte Vermögensbildungsfonds sowie einiger Indizes stehen wieder nahe ihrer Allzeithochs. Was möchten wir Ihnen damit sagen? Nein, es geht nicht um den Nervenkitzel an der Börse. Ganz einfach und im Gegenteil: Es lohnt sich in den meisten Fällen einfach nur Ruhe zu bewahren und im Zweifel nichts zu tun. Klar, man kann die zwischenzeitlichen Korrekturen auch für Nachkäufe nutzen. Das ist dann die Königsdisziplin. Und wenn Sie einfach nur stillgehalten haben, dann ist Ihr Depot mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf dem Stand vor der Korrektur. Einige Titel haben sich besser erholt, einige weniger. Aus diesem Grund streut man dann letztendlich.

