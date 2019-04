EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) kann sich unter bestimmten Bedingungen eine Verschiebung des Brexits um bis zu einem Jahr vorstellen. Voraussetzung dafür sei ein substanzieller Vorschlag Großbritanniens, wie sich ein ungeordneter Austritt aus der Europäischen Union abwenden lasse, sagte der EU-Kommissar für Haushalt und Personal dem "Handelsblatt" (online, Dienstag).

Denkbar sei eine Verschiebung um wenige Tage - etwa wenn die britische Premierministerin Theresa May sich mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf einen Verbleib in der Zollunion sowie eine Zustimmung zum Austrittsabkommen einigen könne. Im Falle eines erneuten Referendums oder von Neuwahlen sei auch eine Verlängerung der EU-Mitgliedschaft bis um ein Jahr möglich.

Auch die Bundesregierung will eine erneute Verschiebung des britischen EU-Austritts unter bestimmten Bedingungen akzeptieren. Ein ungeregelter Brexit wäre die "schlechteste aller auf dem Tisch liegenden Optionen", sagte der deutsche Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag in Luxemburg bei einem Vorbereitungstreffen für den bevorstehenden Brexit-Sondergipfel.

May hatte zuletzt den 30. Juni als Datum eines möglichen Austritts ins Spiel gebracht und will dafür an diesem Mittwoch beim EU-Sondergipfel werben. Bislang ist der Austritt für den 12. April geplant. Dazu erklärte Oettinger, es dürfe "nicht passieren", dass Großbritannien bei den Europawahlen noch Mitglied der Union sei, ohne an den Wahlen (23. bis 26. Mai) teilzunehmen./bcf/DP/jha

