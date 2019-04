Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die europäischen Investmentbanken dürften einen schwächeren Jahresstart als ihre US-Wettbewerber verzeichnet haben, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für den gesamten Investmentbank-Sektor rechnet er im ersten Quartal mit einem durchschnittlichen Ertragsrückgang von 19 Prozent. Eine überdurchschnittlich gut erwartete Entwicklung im zweiten Jahesviertel könnte die Jahresperformance der Institute laut Abouhossein jedoch noch retten. Er bevorzugt Investmentbanken, die sich in einem herausfordernden Ertragsumfeld durch Kostenflexibilität auszeichnen. Sein "Top Pick" ist die Goldman-Sachs-Aktie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 19:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-04-09/11:13

ISIN: FR0000131104