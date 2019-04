FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SUMO GROUP PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THE CITY PUB PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 250 (268) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.25% TO 7433 (CLOSE: 7451.89) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 230 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1357 (1298) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GO-AHEAD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2010 (1970) PENCE - HSBC CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 135 (165) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 90 (80) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 275 (265) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 780 (800) PENCE - JPMORGAN CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 80 (120) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2050 (2200) P - JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 920 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 859 (815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SUMO GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 145 (120) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS HAYS TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 185 PENCE



- UBS CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 530 (510) PENCE



