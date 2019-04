München (ots) - Das Erste zeigt den siebten Film der erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe am 11. April um 20:15 Uhr



Kommenden Donnerstag, am 11. April 2019, ermittelt Pasquale Aleardi als Kommissar Dupin um 20:15 Uhr im sagenumwobenen Wald von Brocéliande. Für die Bretonen gilt dieser Wald mit seinen malerischen Seen und Schlössern als das letzte verbliebene Feenreich. Die Artus-Legende soll hier ihren Ursprung haben, selbst der Heilige Gral wird dort vermutet - nicht nur von den beiden Hobby-Artusforschern, deren Ermordung den Kommissar in dem siebten Film der auch international äußerst erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe vor einige Rätsel stellt ...



Das Erste zeigt "Kommissar Dupin - Bretonische Geheimnisse" auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten" am 11. April 2019 um 20:15 Uhr (ONE: 13. April 2019, 20:15 Uhr). Neben Pasquale Aleardi in der titelgebenden Hauptrolle gehören Jan Georg Schütte, Christina Hecke und Annika Blendl zum Ensemble. In "Bretonische Geheimnisse" stehen neben ihnen diesmal Lisa Bitter, Harald Schrott, Oona von Maydell, Steven Scharf u.v.a. vor der Kamera.



"Kommissar Dupin" ist eine Produktion der filmpool fiction im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde die Verfilmung des Bestsellers von Jean-Luc Bannalec unter der Regie von Bruno Grass im Herbst 2018 an Originalschauplätzen in der Bretagne. Produzenten sind Iris Kiefer und Mathias Lösel. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



Weitere Informationen auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/kommissar-dupin/index.html,



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD Degeto, Kerstin Fuchs Tel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.de Michaela Niemeyer Media, Michaela Niemeyer Tel.: 030/94406149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.de Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download Fotos über www.ard-foto.de OTöne und RadioKits: https://www.ardtvaudio.de/beitrag/5195