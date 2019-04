Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chinas Devisenreserven sind im März im fünften Monat in Folge angewachsen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Sie seien um 8,6 Milliarden US-Dollar gestiegen und lägen nun mit 3.099 Milliarden US-Dollar auf einem Siebenmonatshoch. ...

