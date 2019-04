Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Knappheit an Emissionsrechten sei rund 30 Prozent schlimmer als bislang gedacht, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies könnte die CO2-Zertifikate von dem für 2019 erwarteten Durchschnittswert von 30 Euro je Tonne auf 65 Euro je Tonne im Jahr 2020 verteuern. Die RWE-Aktie gehört vor diesem Hintergrund zu seinen europäischen "Top Picks", während er Eon zu den zu meidenden Papieren zählt./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-04-09/11:28

ISIN: DE0007037129