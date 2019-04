Netflix, Amazon und große Ketten wie UCI setzen kleine Kinobetreiber unter Druck. Innovative Mittelständler sammeln Zuschauerdaten und werben intelligenter - und setzen auf Edelkinos mit Antipasti statt Fastfood.

Stefan Kuhlow will jetzt zocken. Der Chef des Hamburger Werbevermarkters Weischer verzichtet dafür auf den Panoramablick über Hafenkräne und Frachtschiffe. Stattdessen geht er vom lichten Besprechungsraum zwei Stockwerke tiefer in einen fensterlosen Raum mit Leinwand. Kuhlow zückt sein Smartphone: "So lassen die sich steuern."

"Die", das sind drei kleine Comicfiguren, die Kuhlow und zwei Mitspieler per Tastendruck über die Leinwand flitzen lassen. Strohballen und Holzstapel rasen ihnen in kurzer Folge entgegen. Klatsch, zerlegt es einen der drei. Am Ende gewinnt Kuhlows Kerlchen. Geht es nach dem 51-Jährigen, laufen bald in vielen deutschen Kinos Wettrennen wie dieses ab: "Wir wollen interaktives Gaming mit der Leinwand mittels App in ausgesuchten Kinos in Deutschland einführen."

Der Mittelständler aus der Hansestadt, der in Deutschland praktisch ein Monopol auf den Verkauf von Kinowerbung hat, rückt näher an seine Zielgruppe heran. Bislang war der Kinobesuch eine eher anonyme Veranstaltung - man kaufte ein Ticket und verschwand im Dunkeln. Kuhlow und die Kinos wollen mithilfe der Handyspiele nun mehr über ihre Gäste erfahren. Noch ist sein Spiel eine Testversion, aber: "Wir wollen künftig mehr Berührungspunkte zum Kunden schaffen", lautet seine Devise, mit anderen Worten: Der Zuschauer soll Daten liefern - vom Ticketkauf im Internet über den Weg zum Kino durch das Foyer bis in den Vorführsaal.

Kuhlow geht in die Offensive. Es wird ein Kraftakt, das weiß er, vielleicht ein letztes Aufbäumen. 2018 war ein Krisenjahr. Mit nur 105 Millionen verkauften Tickets zog es Filmfans so selten in die Lichtspielhäuser wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Umsätze stürzten auf ein Zehnjahrestief (siehe Grafik).Kinobetreiber suchen daher nach neuen Ideen, die sie unabhängiger vom Angebot der Filmverleiher machen und im Konkurrenzkampf gegen Veranstaltungen wie die Fußball-WM stärken. Nicht zuletzt sollen die neuen Konzepte ihnen im Kampf gegen große Ketten wie Cinemaxx und die neue Konkurrenz aus dem Web das Überleben sichern. Die Kinobranche kennt das Problem schon, seit sich Radio und später TV durchsetzten. "Mit jeder technologischen Neuentwicklung wird der Tod des Kinos ausgerufen", sagt ein Kinobetreiber, "aktuell sterben wir mal wieder, diesmal wegen Netflix und Amazon."

Das klingt nach Verharmlosung. Die Umwälzungen in der Kinobranche zeigen, wie stark digitale Technik ganze Branchen unter Druck setzt. Kaum ist ein Innovationszyklus mit massivem Geldeinsatz umgesetzt, ist er schon wieder überholt. Gerade kleine und finanzschwache Kinobetreiber haben im aktuellen Umfeld einen schweren Stand. Haben sie überhaupt eine Chance?

"Captain Marvel" auf Festplatte

Die von Mittelständlern geprägte Branche mit ihren gut 1200 Unternehmen und einem Gesamtumsatz von 900 Millionen Euro hat den jüngsten Kraftakt in Sachen Digitalisierung gerade hinter sich gebracht. Unter dem Druck der US-Filmstudios ersetzten die Kinos in Deutschland ihre analogen Projektoren durch digitale Beamer. Statt von der Filmrolle laufen Streifen wie "Captain Marvel" oder "Der Junge muss an die frische Luft" längst von der Festplatte. Für Außenstehende klingt das wie eine Selbstverständlichkeit, für die Betreiber war es "das größte Investitionsprogramm der Kinogeschichte", sagt Christian Bräuer, Vorstand der AG Kino, eines Verbands, der mehr als 300 unabhängige Filmkunst- und Programmkinos vertritt.

Die digitale Aufrüstung verlangte hohe Investitionen, bescherte den Kinos aber auch Vorteile. Statt kopierte Filmrollen teuer und umständlich in entlegene Ortschaften zu karren, kommen "Captain Marvel" und "Green Book" jetzt von der Festplatte. Selbst kleine Kinos können ihr Programm heute schneller wechseln als früher und mit Events wie Opernübertragungen aus London oder Thementagen spezielle Zielgruppen anlocken. Weil die deutsche Synchronversion auf derselben Festplatte liegt wie die Originalfassung, spielen sie ...

