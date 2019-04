Unterföhring (ots) -



Letzte Chance für den Fang-Master, zum Fang-Meister zu werden! Show-Erfinder, "CATCH!"-Experte und Zweifach-Ausscheider Luke Mockridge feiert im großen Finale von "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" sein Comeback und darf im Team der amtierenden Meisterin Jeannine Michaelsen noch einmal als Läufer ran - am Freitag, 12. April, 20:15 Uhr, in SAT.1. Wie er das geschafft hat? "Mit sehr, sehr viel Geld", sagt der Entertainer grinsend. Ist er die richtige Verstärkung im Kampf um den Meistertitel gegen die Teams der Sport-Helden Fabian Hambüchen und David Odonkor sowie des Schauspielers Edin Hasanovic? Turn-Ass Fabian Hambüchen hat dafür nur ein müdes Lächeln übrig: "Jeannine, ich gratuliere schon mal zum vierten Platz."



Das sind die Läufer im Finale von "CATCH!"



Team Jeannine (36): Luke Mockridge (30, Entertainer), Julian Würzler (25, Parkourer), Benny Gleißner (28, Ninja-Sportler)



Team David (34): Luca Ehrmanntraut (22, Turner, Deutscher Jugendmeister 2013), "Peet" Patrick Peter (22, Parkourer), Jacqueline Schulz (Stuntwoman)



Team Edin (26): Julius Brink (36, Beach-Volleyball-Olympiasieger), Silke Sollfrank (21, Parkourerin), Carlos Meyer (28, Parkourer)



Team Fabian (31): Dean Tanwani (21, Footballer), Nadine Hildebrand (31, Ex-Hürdensprinterin), Marc Busch (26, Parkourer)



Das große Finale von "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" - am Freitag, 12. April 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1







