Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag klar im Plus. Nach einem verhaltenen Start hat der SMI unterdessen ein neues Allzeithoch bei 9'622 Punkten markiert. Das Börsensentiment scheint zwar tendenziell weiter eher freundlich gestimmt, der Leitindex SMI profitiert aber vor allem von der Abspaltung der Augenheilmittelsparte Alcon von Novartis. Die Alcon-Aktien erfreuen sich an ihrem ersten Handelstag einer starken Nachfrage.

Trotz der erneut steigenden Kurse sei an den Märkten eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, heisst es am Markt. Vor einer Reihe wichtiger konjunktureller und politischer Termine am morgigen Mittwoch sei die Bereitschaft, sich aus dem Fenster zu lehnen, jedenfalls eher gering. Am "Super Mittwoch" steht der entscheidende EU-Gipfel im Zusammenhang mit den weiteren Brexit-Plänen im Zentrum. Ebenfalls ist die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank geplant.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.30 Uhr 0,78 Prozent höher bei 9'621,61 Punkten; das neue Jahreshoch liegt bei 9'622,05. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,61 ...

