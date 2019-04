Stuttgart (ots) - Wer fit fürs Business bleiben will, startet mit RUNNING und B2Run in den Frühling: RUNNING - Das sportliche Laufmagazin aus dem Stuttgarter DoldeMedien Verlag, kooperiert jetzt mit B2Run Gemeinsam.aktiv, der größten deutschen Firmenlaufserie mit jährlich rund 200.000 Teilnehmern, und begleitet die Events in 17 Städten von Aachen bis Stuttgart. Zum Networking vor und nach den Läufen stehen auf der Business-Plattform XING lokale Communities für die Firmenlauf-Städte bereit, in denen sich die rasch wachsende Fan-Gemeinde austauscht. In den Communities beantwortet der RUNNING-Redakteur und Trainingsexperte Dr. Carsten Drecoll Fragen rund ums Thema Laufen und gibt Tipps für die Vorbereitung auf den B2Run-Lauf, um an diesem großen Tag im Firmen-Team möglichst gut zu performen.



"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit B2Run, einem starken Partner, der perfekt zum Anspruch von RUNNING passt: Team-Spirit verbreiten und kompetenten Service für sportlich interessierte Menschen bieten, die ihren Alltag und ihr Business aktiv gestalten möchten", sagt Christine Felsinger, die bei DoldeMedien den Fachbereich Healthy Living leitet. "Zu einem aktiven Lebensstil ermuntern und ganz unterschiedliche Menschen durchs Laufen zusammenzubringen, ist ein wichtiges Anliegen bei RUNNING, daher profitieren beide Partner von den Synergien, die in dieser Kooperation stecken."



Das Bewusstsein für die Relevanz von Bewegung und gesunder Ernährung in den Unternehmen zu steigern und die Mitarbeiter zu motivieren, auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten, ist das Hauptanliegen der Firmenlauf-Serie, die seit 2004 existiert. Fairness, der sportliche Gedanke und das gemeinsame Erleben stehen dabei im Vordergrund.



Weitere Infos: www.running-magazin.com www.b2run.de



