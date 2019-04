++ EU-China-Gipfel findet heute in Brüssel statt ++ DE30 bleibt unter 61,8% Fibo-Niveau ++ EZB könnte in Bezug auf Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank mutige Haltung einnehmen ++ Der asiatische Handel am Dienstag kann als gemischt bezeichnet werden. Zuwächse wurden in Japan und bei den meisten chinesischen Indizes verzeichnet. Der Dow-Jones-Shanghai-Index entwickelte sich jedoch rückläufig. Andererseits beendete der australische S&P/ASX 200 (AUS200) die Sitzung flach. Trotz dieser gemischten Performance starteten die Aktien aus Europa heute allgemein tiefer. Französische und britische Aktien entwickelten sich in den ersten Handelsminuten am schlechtesten, während polnische Aktien zu den wenigen gehörten, die Gewinne erzielten. Chemieunternehmen entwickelte sich am besten, während der IT-Sektor rückläufig war. Der DE30 kämpft weiterhin leicht unter der 12.000 Punkte-Marke sowie dem 61,8% Fibo-Niveau der Abwärtsbewegung von Mitte Juni bis Ende Dezember 2018. Gestern haben wir einen Rücksetzer beobachten können, aber solange die Widerstandszone im Bereich von 11.800 bis 11.900 Punkten stabil bleibt, ist ein stärkerer Rückgang unwahrscheinlich. ...

