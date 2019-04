++ Anleger wieder vorsichtiger ++ GBP-Händler erwarten neue Brexit-Enthüllungen ++ Ölpreise auf 5-Monatshoch ++ DE30 kann sich bisher auf hohem Niveau halten ++ Die Wall Street erlebte am Montag einen gemischten Handelstag. An breiter Front waren überwiegend Bewegungen auf der Unterseite zu beobachten, der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ konnten jedoch bis zum Schlusskurs ihre erlittenen Verluste ausgleichen und sogar einen kleinen Gewinn verbuchen. Der Leitindex Dow Jones blieb hierbei zurück und verlor 0,32% an Wert. In Asien war am Dienstag eine ähnlich durchwachsene Stimmung zu beobachten, nachdem US-Präsident Donald Trump mit neuen Zöllen auf US-Importe ...

