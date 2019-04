Kysor Warren besteht seit über 135 Jahren und gehörte bislang zu Heatcraft Worldwide Refrigeration, der auf Kältetechnik spezialisierten Unternehmenssparte von Lennox International Inc. Mit dieser Übernahme geht auch eine neue Unternehmensgründung einher, nämlich die der Kysor Warren Epta US Corp.

Kysor Warren beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und ist in den Vereinigten Staaten und in Mexiko aktiv. Die Stärke des Unternehmens liegt in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von effizienten und technologisch fortschrittlichen Kühlmöbeln und Kältesystemen für Supermärkte, Convenience Stores und andere Bereiche des Einzelhandels sowie der Gastronomie.

Die Akquisition liegt ganz auf einer Linie mit der Expansionsstrategie der Epta-Gruppe: Diese setzt einerseits - durch ein immer breiter gefächertes Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie durch kontinuierliche Investitionen in Innovation und Effizienz - auf ein internes Wachstum, mit dem Erwerb führender ...

