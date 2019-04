-------------------------------------------------------------- Mehr Informationen http://ots.de/eHgHRd --------------------------------------------------------------



Wenn an Ostern die Familie und Freunde zusammenkommen, bietet sich die Möglichkeit, ausgiebig Zeit miteinander zu verbringen und in Erinnerungen zu schwelgen. Umso schöner, wenn man diese kostbaren Erinnerungen ganz einfach als Geschenk für seine Liebsten gleich mitbringt, zum Beispiel verewigt in einem Pixum Fotobuch. Diese Fotoüberraschung von Herzen kommt garantiert unerwartet, ist gesünder als Schokolade und bleibt auch nach dem Osterfest erhalten.



Mit nur wenigen Fotos lässt sich im Handumdrehen ein ganz persönliches Pixum Fotobuch zaubern. Ob auf der Pixum Website im Online-Editor oder in der Pixum Fotowelt Software gestaltet - ein Pixum Fotobuch ist garantiert der perfekte Rahmen für gemeinsame Erinnerungen zu Ostern. Für die einfache Gestaltung auch von unterwegs aus, bietet Pixum zudem die praktische Pixum App für das Smartphone an. So können Pixum Fotobücher, egal ob im Zug oder auf dem Sofa, schnell und bequem zwischendurch per App gestaltet und bestellt werden. Dank automatischer Speicherung bleiben Zwischenstände jederzeit erhalten.



Alle Bastel-Liebhaber können zudem mit Pixum Fotoprodukten und nur wenigen Materialien besondere Fotoerinnerungen zu Ostern zaubern, die bei ihren Gästen für frühlingshafte Stimmung sorgen werden. Ob individuelle Fotoanhänger im Osterstrauß aus Pixum Foto-Stickern, Washi Tape und Holzperlen oder Deko-Beton-Eier mit Hasenohren als Platzkartenhalter - der Phantasie sind zu Ostern keine Grenzen gesetzt. Bei derart kreativen Überraschungen werden alle Gäste mit Sicherheit große Augen machen, wenn sie ihre persönliche Tischdekoration entdecken.



Diese und weitere Oster-Inspirationen mit persönlichen Pixum Fotoprodukten gibt es auf der Pixum Website unter https://www.pixum.de/themenwelt/ostern und auf dem Pixum Blog unter https://blog.pixum.de/diy/diy-ideen-ostertischdeko.



