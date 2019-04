Der Rechtsstaat in Ungarn steht im Visier der EU. Europastaatsminister Roth will das eingeleitete Verfahren möglichst bald vorantreiben.

Deutschland setzt sich dafür ein, das gegen Ungarn eingeleitete Verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Grundwerte der EU weiter voranzutreiben.

"Wir schlagen vor, dass es alsbald zu einer Anhörung kommt, um sich noch einmal intensiv faktenorientiert mit der Lage in Ungarn zu befassen", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) an diesem Dienstag bei einem EU-Treffen in Luxemburg. Es gehe um die Frage, ob die EU eine Wertegemeinschaft bleibe.

Mit dem EU-Verfahren, das im letzten Schritt sogar mit einem Entzug von EU-Stimmrechten enden könnte, ...

