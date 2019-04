Tokio - Der in Japan inhaftierte ehemalige Nissan -Chef Carlos Ghosn hat Managern des Autobauers erneut eine "Verschwörung" gegen ihn vorgeworfen. Einige Manager würden aus eigenen Interessen heraus "jede Menge Wertvernichtung betreiben", sagte Ghosn in einer am Dienstag von seinem Anwaltsteam veröffentlichten Videobotschaft. "Wir sprechen von Leuten, die … ein schmutziges Spiel gespielt haben", sagte der 65-Jährige in dem Video, das im Pressclub für Auslandskorrespondenten in Tokio gezeigt wurde. Die Namen derer, die Ghosn für seine Verhaftung verantwortlich macht, wurden laut seinem Anwalt Junichiro Hironaka aus dem Clip entfernt.

Ghosn sitzt seit vergangenem Donnerstag erneut in Untersuchungshaft in Tokio. Er ist wegen angeblichen Verstosses gegen japanische Börsenauflagen angeklagt. Zudem soll er private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Überdies wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...