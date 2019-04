Nach dem fulminanten Wochenstart mit hohen Aufschlägen zeigen sich die Öl- und Heizölpreise am Dienstag zunächst wenig verändert. Das erreichte Hoch wird konserviert. Für Heizölkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz bleiben die Einkaufskonditionen vorerst unverändert. Die Nachfrage ist trotz Preisanstieg erstaunlich robust und liegt deutlich über dem Vorjahresmonat. Die Ölpreise am Weltmarkt ...

