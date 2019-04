von Birgit Haas, Euro am SonntagDaraus sind 67 Prozent geworden, der Gewinn lag bei knapp 96 Millionen Euro. Anleger feierten die Hanseaten nach Veröffentlichung der Zahlen, der Kurs stieg in der Spitze über fünf Prozent. EVOTEC entwickelt und forscht im Auftrag anderer Pharmafirmen sowie in eigener Sache und bündelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...