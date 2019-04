Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Es fehlen wie bereits am Vortag Impulse für den Markt, heißt es. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Ereignissen, die für Zurückhaltung bei den Investoren sorgen dürften. So gibt es weiterhin keine Indikationen, wann es zu einer Einigung in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China kommen könnte. Daneben haben die USA der EU im Streit um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus Strafzölle angedroht.

Zudem findet am Mittwoch der Brexit-Gipfel statt, auf dem über die beantragte Verlängerung für den Austritt Großbritanniens aus der EU entschieden werden soll. Kommt es zu keiner Verlängerung, droht schon am Freitag ein harter Brexit - mit nicht absehbaren Folgen.

Daneben wird am Mittwochabend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Hier wird auf Hinweise geschaut, die Aufschluß über das weitere Vorgehen der Fed geben könnten. Am Freitag hatte der US-Arbeitsmarktbericht für März klar über den Erwartungen gelegen. Die Fed hatte zuletzt angekündigt ruhig und in Abhängigkeit von der Datenlage zu entscheiden.

Zudem steht die US-Berichtssaison für das erste Quartal vor der Tür. Am Freitag werden JP Morgan und Wells Fargo ihre Ergebnisse für veröffentlichen. Am Montag folgen dann Goldman Sachs und die Citigroup.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Future auf den S&P-500 aktuell kaum verändert. An Konjunkturdaten stehen lediglich die wöchentlichen Rohöllagerbestandsdaten des privaten American Petroleum Institute (API) auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten bleibt weiter die Boeing-Aktie im Fokus des Interesses. Nach dem Kurseinbruch um über 4 Prozent am Vortag, die vor allem den Dow-Jones-Index belastete, zeigt sich die Aktie vorbörslich nur wenig verändert. Das Unternehmen hatte zuletzt Produktionskürzungen angekündigt, um so auf den Auslieferstopp bei den Maschinen des Typs 737 MAX zu reagieren, die nach zwei Abstürzen mit einem Flugverbot belegt sind.

