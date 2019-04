Pfäffikon (ots) -



Robert Madas (42) ist ab sofort neuer Director Insights & Analysis

ALPS bei Eurotax. In dieser Funktion folgt er auf Roland Strilka

(45), der als Director of Valuation in einer neu geschaffenen

Organisationseinheit das Thema «Bewertungen» gruppenweit

verantwortet.



Madas war zuletzt bei GfK Austria als Abteilungsleiter der

Adhoc-Marktforschung in den Bereichen Mobility, Technology und

Industrial tätig. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an

Martin Novak, Group Regional Managing Director Austria, Switzerland

und Central & Eastern Europe bei Eurotax.



Fundierte Marktdaten sind für Eurotax der zentrale Baustein

jeglicher Informationen und Dienstleistungen rund um Fahrzeuge aller

Art. Die Abteilung «Insights & Market Analysis» beobachtet hierfür

den lokalen Markt für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Auf

Basis dieser Marktbeobachtungen werden die aktuellen und künftigen

Restwerte von Gebrauchtwagen errechnet und die Marktsituation

analysiert, um die Gesetzmässigkeiten des Marktes transparent zu

machen. Mit Robert Madas übernimmt ein ausgewiesener Datenexperte und

Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien die Verantwortung für

diesen wichtigen Unternehmensbereich.



Roland Strilka fokussiert sich auf seine neue Aufgabe als Director

of Valuation der Autovista Group. In dieser Funktion ist er für die

Weiterentwicklung der Autovista-Bewertungsmethodik für Gebrauchtwagen

und Forecast sowie für deren Implementation in den zugehörigen

Ländern verantwortlich.



Mit seinem internationalen Team wird Roland Strilka in einer neu

geschaffenen, zentralen Organisationseinheit der Autovista Group

tätig sein. Diese wird sich nicht nur mit dem aktuellen Status quo

der Gebrauchtwagenbewertungen beschäftigen, sondern vor allem deren

Zukunft gestalten. Seine Funktion als Prokurist bei Eurotax

Österreich wird er weiterhin ausüben.



