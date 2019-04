Linz (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar kam gestern im Verlauf des Tages leicht unter Druck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Steigende Rohölpreise durch die OPEC, die Kämpfe in Libyen, und die US-Sanktionen gegen den Iran und Venezuela hätten z. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...