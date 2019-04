Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rendite von deutschen Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren kämpft auch weiterhin mit der psychologisch wichtigen Marke von 0,00%, so die Analysten der Nord LB.Zuletzt hätten die in Deutschland gemeldeten schwachen Zahlen zur Entwicklung der Auftragseingänge im Berichtsmonat Februar von erfreulicheren Angaben zur Industrieproduktion noch mehr oder weniger neutralisiert werden können. Der europäische Rentenmarkt setze in der Summe aber weiterhin darauf, dass die Notenbanken global auch perspektivisch für ein Umfeld niedriger kurzfristiger Renditen sorgen würden. Etwas "Störfeuer" würden die Anhänger dieser Sichtweise der Dinge von der Seite der Aktienmärkte her erhalten; so sei beim deutschen Leitindex DAX inzwischen wieder die Marke von 12.000 Punkten ins Blickfeld gerückt. ...

