Am Montag hatte Geely seine Verkaufszahlen für den März veröffentlicht - und diese waren durchaus ermutigend. Nach einem desaströsen Februar steigerte der chinesische Fahrzeugbauer seine Absatzzahlen deutlich um fast 50 Prozent auf 124.643 Exemplare, zum Vorjahresmonat betrug das Plus immerhin noch drei Prozent. Nun zieht der, nach Stückzahlen, kleinere Wettbewerber BYD nach. Auch seine Märzzahlen sind dazu angetan, den Februar vergessen zu lassen. Insbesondere in einem Segment steigerte sich ... (Achim Graf)

