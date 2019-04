Der Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG hat heute beschlossen, der 32. ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juli 2019 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie für dasGeschäftsjahr 2018|19 vorzuschlagen (Dividende für 2017|18: 1,1251 Euro je Aktie). Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur, so das Unternehmen. Nach vorläufigen Zahlen erzielte Agrana im Geschäftsjahr 2018|19 (1. März 2018 bis 28. Februar 2019) wie prognostiziert ein deutlich unter Vorjahr liegendes Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von 66,6 Mio. Euro (2017|18: 190,6 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse der Gruppebetrugen 2.443,0 Mio. Euro (2017|18: 2.566,3 Mio. Euro). Für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...