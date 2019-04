Wirtschaft und Industrie werfen Bundeswirtschaftsminister Altmaier Versäumnisse vor. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt bezeichnet das als unfair.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gegen scharfe Kritik aus Wirtschaft und Industrie in Schutz genommen. Er könne diese Äußerungen nicht nachvollziehen, sie seien "in Teilen schlicht unfair", sagte Dobrindt diesen Dienstag in Berlin.

Die Wirtschaft solle vielmehr großes Interesse an einer engen Zusammenarbeit mit Altmaier haben, "auch wenn der vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...