Misstrauen gegen Schulmedizin: Weiße Kittel, nein danke?



Es war lange undenkbar: Eltern weigern sich, ihre Kinder impfen zu lassen. Die WHO betrachtet Impfgegner mittlerweile als globale Bedrohung. Schulmediziner sind entsetzt. Ist der Impfstreit ein Symptom dafür, dass sich immer mehr Patienten von Ärzten abwenden und Hilfe bei Heilpraktikern und Homöopathen suchen? Ist es verständlich, wenn viele Kranke sich gegen die Apparatemedizin und eine unpersönliche Behandlung im Minutentakt entscheiden? Können sich Alternativmedizin und die Sehnsucht nach vermeintlich "sanften" Therapien als riskant erweisen?



Claudia Kleinert (ARD-Wettermoderatorin, nutzt auch alternative Medizin) Oxana Giesbrecht (ihr Sohn starb nach Masernerkrankung) Karl Lauterbach, SPD (Gesundheitspolitiker) Natalie Grams (Ärztin und ehemalige Homöopathin) Ursula Hilpert-Mühlig (Heilpraktikerin) Jacqueline Klaus (ihr Vater wurde Opfer eines Wunderheilers)



