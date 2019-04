München (ots) -



Ab dem 2. Mai bietet die Marke o2 ein IPTV-Produkt, das zum modernen Leben ihrer Kunden passt: Mit o2 TV powered by waipu.tv erleben sie bereits ab 4,99 Euro im Monat Live-TV zu jeder Zeit an jedem Ort - egal ob zuhause oder unterwegs, auf dem Fernseher oder per Smartphone und Tablet.[1] o2 TV gibt es ohne Vertragsbindung[2] und Set-Top-Box, dafür aber mit mehr als 100 TV-Sendern - der Großteil davon in HD-Qualität - und mit einer einfachen und intuitiven Bedienung via App. Hinzu kommen praktische Funktionen wie der extra-große Aufnahmespeicher. Der Clou: Es können bis zu vier Programme gleichzeitig angesehen werden. Ein spannendes TV-Erlebnis für die ganze Familie ist damit garantiert. In Kombination mit einem o2 my Home oder o2 Free Tarif können Kunden o2 TV-Inhalte endlos streamen.



"Mit o2 TV powered by waipu.tv bieten wir unseren Kunden die Freiheit, Live-TV jederzeit und überall zu genießen. Damit richten wir uns ganz nach den Bedürfnissen der Kunden von heute", sagt Wolfgang Metze, Privatkundenvorstand von Telefónica Deutschland. "o2 TV macht Schluss mit Kabelanschluss und Satellit. Denn die Zukunft des Fernsehens ist digital. Das IPTV der Spitzenklasse starten wir gemeinsam mit unserem Partner der EXARING AG, die waipu.tv 2016 auf den Markt gebracht und seitdem stetig weiterentwickelt hat", so Metze weiter. "Mit o2 TV setzen wir unsere große Freiheitsoffensive konsequent fort und ergänzen optimal unser Mobilfunk- und Festnetzportfolio. Bei uns erhalten Kunden Mobilfunk, DSL und TV aus einer Hand - und zwar zum äußert attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis."



Freiheit ohne Grenzen - TV jederzeit und überall



Die Lieblingssendung bereits per mobilem Gerät auf dem Nachhauseweg in der Bahn starten und auf dem großen Screen im heimischen Wohnzimmer weiterschauen: Mit o2 TV L erleben Kunden Live-TV nicht nur in den eigenen vier Wänden. Unterwegs werden Smartphone und Tablet zum Fernseher - und reisen sogar in den Urlaub ins EU-Ausland mit. Und dank der o2 Free Weitersurf-Garantie, die pünktlich zum o2 TV Marktstart für alle Bestands- und Neukunden auf das LTE-Netz erweitert wird, können o2 TV L Kunden auch nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens endlos weiter streamen.



o2 Mobilfunk- sowie o2 DSL-Kunden können o2 TV L ab 4,99 Euro pro Monat zu ihrem Vertrag hinzubuchen.[3] Der Preis richtet sich nach ihrem Mobilfunk- beziehungsweise DSL-Basistarif. Ideal ergänzt wird o2 TV L durch Sky Ticket: Das Sky Entertainment Ticket ist drei Monate lang ohne Zusatzkosten inkludiert. So genießen Kunden exklusive On-Demand-Serien-Highlights wie "Game of Thrones".[4]



Mehr als 100 Sender, vier Parallel-Programme



o2 TV ist Fernseher, persönliche Mediathek und intelligente Programmzeitschrift in einem. Basierend auf den Gewohnheiten des Nutzers liefert o2 TV Tipps für den individuellen Fernsehspaß. Die IPTV-Plattform hat über 100 Sender im Portfolio, davon mehr als 70 in HD. Darüber hinaus bietet o2 TV auch sogenannte New-TV-Sender und deren Mediatheken: Zum Stöbern laden die Video-on-Demand-Angebote FILMTASTIC, NETZKINO, MYSPASS und MOVIES ein. Special-Interest-Sender für Kinder und für Erwachsene zu den Themen Sport, Gaming, Kochen sowie Mobilität und Technik runden das Programm ab.



Im Wohnzimmer der Sonntagabend-Krimi, im Schlafzimmer der Spielfilm und im Kinderzimmer die Gesangs-Castingshow - all das geht jetzt problemlos. Es lassen sich bis zu vier unterschiedliche Programme zur gleichen Zeit auf dem Fernseher genauso wie auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone ansehen. Das TV-Angebot von o2 eignet sich damit besonders für Familien.



Clevere Funktionen, einfache Handhabung



Zudem können bis zu 100-Sendungsstunden aufgezeichnet, online gespeichert und wieder abgespielt werden. Ebenfalls hilfreich: Mit der Pause-Funktion kann das aktuelle Live-Programm angehalten und später fortgesetzt werden. Eine weitere clevere Funktion ist die Live-Vorschau in der App: Während auf dem Fernseher ein Sender läuft, können Nutzer auf ihrem mobilen Gerät per Wischbewegung durch die anderen Sender zappen - und das jeweilige Programm dabei live sehen. Das Smartphone ist damit nicht mehr nur Fernbedienung des digitalen Lebens, sondern jetzt auch des Fernsehers.



o2 TV macht es Kunden leicht und ist komplett kabellos nutzbar: Für das moderne Fernseherlebnis ist weder ein Kabel- oder Satellitenanschluss noch eine Set-Top-Box notwendig. Kunden installieren die kostenlose und intuitive o2 TV App einfach auf ihrem Smartphone oder Tablet (für Android und iOS). Auf dem Smart-TV oder über weitere Geräte wie AppleTV, Amazon FireTV oder Google Chromecast kann o2 TV auch klassisch mit der Fernbedienung gesteuert werden. Die Anmeldung erfolgt über das "Mein o2"-Kunden-Login.



Für Bestands- und Neukunden einen Monat kostenlos



o2 TV ist in den Varianten S, M und L erhältlich.[5] Der Leistungsumfang unterscheidet sich zum Bespiel in der Anzahl parallel nutzbarer Programme, der Speicherkapazitäten für Aufnahmen und der Mobil-TV-Option.



Zum Marktstart können o2 Bestandskunden und Neukunden alle drei Optionen einen Monat lang kostenlos nutzen.[6] Dazu buchen sie o2 TV einfach bequem online auf o2.de, in den o2 Shops sowie über die o2 Hotline. Das IPTV-Angebot von o2 ist jederzeit kündbar.



[1] o2 TV powered by Waipu.tv ist ein Angebot der Exaring AG und nur zu o2 Mobilfunk- und DSL-Verträgen buchbar. Für die Nutzung der App-Inhalte auf dem Smartphone/Tablet (iOS und Android), Laptop/PC oder SmartTV ist eine separate Registrierung unter Anerkennung der AGB der EXARING AG erforderlich. Für o2 TV gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG für o2 TV einsehbar unter www.o2online.de/recht/agb-und-infos/.



[2] o2 TV ist jederzeit kündbar.



[3] o2 TV L kostet regulär 9,99 Euro im Monat, der erste Monat ist bei erstmaliger Buchung gratis. Kunden mit folgenden Tarifen erhalten 5 EUR Rabatt auf den monatlichen Grundpreis von o2 TV L, solange ein solcher besteht: o2 Free Unlimited / XL / L; o2 Free L / M Boost; o2 my Data L; o2 my Home XL / L und o2 my Office XL / L.



[4] Bei Bestellung und Registrierung von o2 TV L bis zum 30.09.2019 erhält der Kunde die Möglichkeit, das Sky Entertainment Monatsticket ohne Kosten für die ersten drei Monate (danach 9,99EUR/ Monat) zu bestellen. Hierzu erhält der Kunde nach Aktivierung des Tarifs eine Info-SMS mit Link zur Bestellung und Registrierung. Kündigung des Sky Tickets während der ersten drei Monate jederzeit möglich, danach mit einer Frist von 30 Tagen. Das Angebot gilt nur bei Sky-Registrierung innerhalb von drei Monaten ab Registrierung für o2 TV L.



[5] o2 TV M und S können nur im heimischen WLAN-Netzwerk genutzt werden, eine mobile Nutzung außerhalb des Heimnetzwerkes ist aus lizenzrechtlichen Gründen nur mit eingeschränkter Senderauswahl möglich. Die zur Nutzung erforderliche Datenverbindung ist nicht Bestandteil von o2 TV M und S.



[6] o2 TV ist bei erstmaliger Buchung einen Monat kostenfrei.



Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte und Services im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mit insgesamt 49,5 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 31.12.2018) ist das Unternehmen einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunk betreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse - kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 will das Unternehmen zum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dem bevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnen mobile Freiheit in der digitalen Welt ermöglicht. Unter der Kernmarke o2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilen Datendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-, UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. Telefónica Deutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte wie VDSL zur Verfügung. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz in Madrid. Mit Geschäftsaktivitäten in 16 Ländern und einer Kundenbasis von mehr als 336 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größten Telekommunikationsanbietern der Welt.



