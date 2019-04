DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.896,60 -0,06% +16,08% Euro-Stoxx-50 3.442,55 +0,13% +14,70% Stoxx-50 3.183,10 +0,34% +15,33% DAX 11.956,47 -0,06% +13,24% FTSE 7.455,57 +0,05% +10,76% CAC 5.477,20 +0,10% +15,78% Nikkei-225 21.802,59 +0,19% +8,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,34 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,50 64,40 +0,2% 0,10 +38,7% Brent/ICE 71,11 71,10 +0,0% 0,01 +29,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.302,10 1.297,42 +0,4% +4,68 +1,5% Silber (Spot) 15,27 15,26 +0,1% +0,01 -1,5% Platin (Spot) 897,88 909,00 -1,2% -11,12 +12,7% Kupfer-Future 2,95 2,93 +0,6% +0,02 +11,9%

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne leicht aus und steigen erneut auf Jahreshochs. Weiterhin treibt der Konflikt in Lybien die Preise an. Es wird damit gerechnet, dass ein wichtiger Ölverladehafen geschlossen werden könnte. Einen weiteren Impuls dürften die Förderdaten und Nachfrageerwartungen der Opec und der Internationalen Energieagentur liefern. Sie werden am Mittwoch bzw. Donnerstag erwartet. Der Goldpreis kann sich weiter über der Marke von 1.300 Dollar behaupten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Es fehlen wie bereits am Vortag Impulse für den Markt, heißt es. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Ereignissen, die für Zurückhaltung bei den Investoren sorgen dürften. So gibt es weiterhin keine Indikationen, wann es zu einer Einigung in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China kommen könnte. Daneben haben die USA der EU im Streit um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus Strafzölle angedroht. Zudem findet am Mittwoch der Brexit-Gipfel statt, auf dem über die beantragte Verlängerung für den Austritt Großbritanniens aus der EU entschieden werden soll. Kommt es zu keiner Verlängerung, droht schon am Freitag ein harter Brexit - mit nicht absehbaren Folgen. Daneben wird am Mittwochabend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Auch steht die US-Berichtssaison für das erste Quartal vor der Tür. Am Freitag werden JP Morgan und Wells Fargo ihre Ergebnisse für veröffentlichen. Am Montag folgen dann Goldman Sachs und die Citigroup. Bei den Einzelwerten bleibt die Boeing-Aktie im Fokus. Nach dem Kurseinbruch um über 4 Prozent am Vortag, die vor allem den Dow-Jones-Index belastete, zeigt sich die Aktie vorbörslich wenig verändert.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der schweizerische SMI hat am Dienstag als erster großer europäischer Aktienindex neue Allzeithochs markiert. Aktuell hilft dem SMI das Börsendebüt von Alcon, das von Novartis abgespaltene Augenheilkunde-Geschäft. Die Novartis-Aktionäre erhielten für jeweils fünf Novartis-Papiere eine Alcon-Aktie. Alcon wird im Leitindex SMI den Platz von Julius Bär einnehmen. Die um Alcon bereinigte Novartis-Aktie verliert 9,3 Prozent auf 85,55 Franken. Die Alcon-Aktie ist mit 55 Franken gestartet und notiert aktuell bei 57,65 Franken. Unter dem Strich ergibt sich für die Novartis-Aktionäre ein Plus von rund 2,5 Prozent. Daneben profitiert der Zürcher Markt aber auch von seien vielen konjunkturunabhängigen Schwergewichten: Mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 96,28 Franken liegen auch die Aktien des Nahrungsmittel-Konzerns Nestle stramm auf Rekordkurs. Daneben ist das Geschäft eher ruhig. In Europa werden die Kurse unter anderem von der Brexit-Ungewissheit gebremst. Fest im Markt liegen trotzdem vor allem die Banken und Versicherungen. Der Banken-Index steigt um 0,9 Prozent und der Versicherungs-Index um 0,8 Prozent. Dagegen verliert der Index der Technologie-Aktien 0,4 Prozent. Er wird vor allem von SAP gedrückt. Die Aktien des Software-Konzerns fallen um 2,2 Prozent, nachdem sowohl die UBS als auch die HSBC die Aktie am Morgen abgestuft haben. Öl-Aktien profitieren weiterhin leicht von den hohen Ölpreisen. Der Sektor liegt 0,5 Prozent im Plus. Für Verunsicherung sorgen neue Drohungen aus den USA. Im Streit um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus haben die USA den Europäern Strafzölle angedroht. Airbus geben um 1,5 Prozent nach, MTU verlieren 2,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:00 Mo, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1277 +0,14% 1,1258 1,1263 -1,6% EUR/JPY 125,50 -0,04% 125,37 125,57 -0,2% EUR/CHF 1,1270 +0,14% 1,1248 1,1253 +0,1% EUR/GBP 0,8617 -0,03% 0,8609 0,8633 -4,3% USD/JPY 111,28 -0,19% 111,35 111,49 +1,5% GBP/USD 1,3084 +0,16% 1,3077 1,3047 +2,5% Bitcoin BTC/USD 5.184,86 -1,74% 5.232,75 5.237,49 +39,4%

Der Euro zeigt sich wenig verändert bei rund 1,1270 Dollar. Die angedrohten Strafzölle aus den USA kommen nach Ansicht der Commerzbank zur Unzeit. Schließlich flaue die Konjunktur im Euroraum ohnehin bereits ab. Jeglicher Gegenwind würde die Aussichten auf eine schnelle Erholung weiter trüben und Spekulationen auf neue Maßnahmen der EZB befeuern. Für den Euro bleibe das Umfeld somit schwierig.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag mit wenig Bewegung gezeigt. In Schanghai gab der Composite zunächst etwas stärker nach, erholte sich gegen Handelsende jedoch zunehmend und schloss 0,2 Prozent leichter. Marktteilnehmern fehlten neue Impulse. Zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sind bislang keine Details an die Öffentlichkeit gedrungen, auch ist weiter nicht bekannt, wann mit einem Abschluss der Verhandlungen gerechnet werden kann. Zudem sorgten von der US-Regierung angedrohte Einfuhrzölle auf EU-Produkte als Vergeltungsmaßnahmen für angebliche Subventionen für den europäischen Boeing-Konkurrenten Airbus für Verunsicherung. Einen kräftigen Sprung um 9,3 Prozent nach oben machten Sony. Die Aktie verbuchte damit den höchsten Anstieg seit November 2017. Medienberichten zufolge hat der US-Hedgefonds Third Point eine Beteiligung an dem Technologiekonzern aufgebaut und versucht nun Druck auszuüben. Demnach soll der Vorstand Optionen für einige Geschäftseinheiten prüfen, darunter auch die Filmstudios. Der aktivistische Investor sei der Ansicht, dass die Technologieriesen Amazon und Netflix Interesse an einer Übernahme der Filmsparte haben könnten. Um 19,7 Prozent aufwärts ging es in Sydney für Crown Resorts. Der US-Casinobetreiber Wynn Resorts peilt den Kauf des Wettbewerbers für rund 10 Milliarden australische Dollar oder umgerechnet 7,1 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien an.

CREDIT

Das Geschäft am europäischen Kreditmarkt verläuft am Dienstagmittag in ruhigen Bahnen. Die Prämien für Kreditausfälle bewegen sich kaum. Im Blick stehen der EU-Gipfel zum Brexit sowie die geldpolitische Entscheidung der EZB - beides am Mittwoch. Theresa May will eine Verlängerung des Brexit-Austrittstermins bis zum 30. Juni an, die EU strebt aber eine Verlängerung von einem Jahr an. Bei der EZB dürften vor allem weitere Details zu den neuen zielgerichteten Langfristtendern (TLTRO) sowie die Diskussion über einen gestaffelten Einlagesatz, der den unter Negativzinsen leidenden Bankensektor entlasten würde, im Blick stehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Fresenius sieht größere Übernahme wieder ab 2020

Der Gesundheitskonzern Fresenius peilt dieses Jahr eher kleinere und mittlere Akquisitionen an. "Eine große Übernahme kommt eher 2020 oder später", sagte Fresenius-CFO Rachel Empey der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn sich jedoch eine Gelegenheit biete, sei der DAX-Konzern bereit.

Marke Volkswagen verzeichnet im März deutlichen Absatzrückgang

Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im März wegen eines deutlich schwächeren China-Geschäfts weniger Autos abgesetzt. Der Absatz fiel weltweit um 7,2 Prozent auf 542.700 Einheiten, wie der Konzern mitteilte. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 1,456 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 4,5 Prozent.

Audi-Absatz sinkt im März noch leicht

Belastet von der verzögerten Umstellung auf den neuen Abgasstandard WLTP und Modellwechseln hat Audi im März etwas weniger Premiumautos abgesetzt. Die Verkäufe sanken um 0,5 Prozent auf 182.750 Einheiten, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 447.250 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 3,6 Prozent.

Porsche verzeichnet 12 Prozent weniger Absatz zu Jahresbeginn

Die Umstellung auf den Emissionsstandard WLTP bremst den Absatz bei Porsche weiter. Der Sportwagenhersteller lieferte im ersten Quartal 55.700 Fahrzeuge aus - ein Minus von 12 Prozent, wie die VW-Tochter mitteilte. Angesichts des außergewöhnlich starken Starts im Vorjahr nannte Vertriebsvorstand Detlev von Platen die Abschwächung aber erwartbar.

Daimler liefert auch im März weniger Pkw aus

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 09, 2019 07:08 ET (11:08 GMT)

Modellwechsel bei SUVs und Kompaktwagen haben bei Mercedes-Benz Cars auch im März zu einem Absatzrückgang geführt. Die Verkäufe sanken um 4,8 Prozent auf 238.541 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 587.921 Fahrzeuge, ein Minus von 5,9 Prozent.

Träger der NordLB stellen die Weichen für Rettung der Landesbank

Die Rettung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank Girozentrale (NordLB) ist endgültig in die Wege geleitet worden. Das Land Niedersachsen und die Sparkassen-Finanzgruppe haben sich auf eine gemeinsame Grundlagenvereinbarung zur Neuausrichtung geeinigt, die bei der Bankenaufsicht eingereicht wurde, bestätigte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) entsprechende Medienberichte. Nun ist Brüssel am Zug. Die Behörde muss nun die beihilferechtliche Prüfung der geplanten Kapitalmaßnahmen vornehmen.

DGAP-Anbieter EQS schreibt Gewinn - Dividende fällt abermals aus

Die EQS Group hat es dank eines starken Schlussquartals 2018 in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Dienstleister für Investor Relations, Unternehmenskommunikation sowie Compliance und Marktführer für Adhoc-Meldungen in Deutschland, der hierzulande unter DGAP bekannt ist, steigerte den Umsatz kräftig. Die Dividende soll wie im Vorjahr allerdings ausfallen. Für das laufende Jahr wird weiteres Wachstum angestrebt.

Nemetschek erweitert technologisches Angebot über Zukauf

Der Softwarekonzern Nemetschek sichert sich über einen Zukauf Rendering-Technologie. Wie das auf Software für die Baubranche spezialisierte TecDAX-Unternehmen mitteilte, hat es über seine Tochtergesellschaft Maxon Computer das US-Unternehmen Redshift Rendering Technologies übernommen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

EU-Kommission: Angedrohte US-Zölle wegen Airbus-Subventionen "stark überzogen"

Die EU-Kommission hat die von den USA im Streit um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus angedrohten Strafzölle als übertrieben bezeichnet. Die EU halte das Ausmaß der angekündigten Gegenmaßnahmen für "stark überzogen", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde der Nachrichtenagentur AFP.

Frequentis will in Frankfurt und Wien an die Börse

Die österreichische Frequentis AG zieht es an die Börse. Wie der Anbieter von Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung sowie für den Sicherheits- und Transportsektor mitteilte, strebt er Notierungen an den Börsen Frankfurt und Wien an. Ein IPO sei der "optimale Weg für die Transformation vom inhaber- zum managementgeführten Unternehmen". Details zum Zeitplan und zum Volumen blieb Frequentis zunächst schuldig.

Novartis sieht sich nach Alcon-Aspaltung gut aufgestellt

Die Novartis AG ist ihre Augenheilkundesparte Alcon los. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat er die Abspaltung vollzogen. Zum Schaden der eigenen Aktionäre soll es nicht sein. Novartis will seine Kernmargen weiter verbessern.

Societe Generale streicht 1.600 Stellen

Die französische Großbank Societe Generale setzt den Rotstift an. Wie das Unternehmen mitteilte, fallen zwei Restrukturierungsprojekten insgesamt 1.600 Stellen zum Opfer, 750 davon in Frankreich.

Debenhams lehnt auch verbessertes Angebot von Sports Direct ab

Bei der strauchelnden britischen Warenhauskette Debenhams kommt Großaktionär Sports Direct trotz einer abermals aufgestockten Offerte wohl nicht zum Zuge. Debenhams geht nach eigenen Angaben davon aus, seine operativen Gesellschaften in eine von den Banken genehmigte Einheit zu übertragen.

Saint-Gobain und RIB Software bringen Joint Venture an den Start

Der französische Baukonzern Saint-Gobain und das auf die Baubranche spezialisierte Softwareunternehmen RIB Software machen gemeinsame Sache. Wie die Unternehmen mitteilten, gründen sie ein Joint Venture für Online-Dienstleistungen für Generalunternehmer, Bauherren und Architekten.

Telenor kauft Mehrheitsanteil an Wettbewerber DNA für 1,5 Mrd Euro

Der norwegische Telekomkonzern Telenor kauft für 1,5 Milliarden Euro eine Mehrheitsbeteiligung von 54 Prozent an dem finnischen Wettbewerber DNA. Wie die Norweger mitteilten, zahlen sie je DNA-Aktie 20,90 Euro. Mit den beiden größten DNA-Aktionären Finda Telecoms und PHP Holding, die 28,3 bzw. 25,8 Prozent der Anteile an der Gesellschaft halten, sei eine Vereinbarung getroffen worden.

Givaudan steigert Umsatz im ersten Quartal kräftig

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan hat das neue Gesamtjahr mit einem kräftigen Wachstum begonnen. Wie der Konkurrent der im MDAX notierte Symrise AG mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Quartal um knapp 17 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken.

Ghosn beteuert erneut seine Unschuld

Der in Japan festgenommene Ex-Automanager Carlos Ghosn hat erneut seine Unschuld beteuert. Ghosn warf dem Autohersteller Nissan in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft zum wiederholten Male eine "Verschwörung" vor. Der Konzern habe Ereignisse "verdreht", um damit das Bild einer von "Gier" geprägten und diktatorischen Persönlichkeit zu zeichnen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2019 07:08 ET (11:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.