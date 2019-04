++ EZB unter Druck, weitere Maßnahmen zu ergreifen ++ Hat Fed über Zinssenkungen gesprochen? ++ EURUSD bildet Doppelboden aus ++ "Evening Star" beim DE30, aber Aufwärtstrend ist stark ++ Dieser Mittwoch wird für die Märkte und insbesondere für den EURUSD und den DE30 von entscheidender Bedeutung sein, da die Händler auf Nachrichten von den beiden wichtigsten Zentralbanken - der Fed und der EZB - warten. In dieser Analyse beschreiben wir, was zu erwarten ist und präsentieren die aktuelle Situation auf den EURUSD- und DE30-Märkten. MUSS DIE EZB ZUM ANLEIHEKAUFPROGRAMM (QE) ZURÜCKKEHREN? Erst vor wenigen Monaten diskutierte die EZB über die zukünftigen Zinserhöhungen und hat nun ein Kreditprogramm für Banken (TLTRO3) angekündigt, da die Wirtschaft erneut in Schwierigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...