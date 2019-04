Thema heute:

Bauma-Premiere für Faurecia

Faurecia, ein weltweit führendes Technologieunternehmen in der Automobilbranche, ist in diesem Jahr erstmals auf der bauma in München vertreten. Noch. bis 14. April 2019 präsentiert das Unternehmen in München sein Produktportfolio für emissionsarme und emissionsfreie Mobilität im Nutzfahrzeugbereich.

Mit der Premiere auf der globalen Leitmesse für Baumaschinen unterstreicht Faurecia seine strategische Zielsetzung, eine Marktführerrolle für nachhaltige Lösungen im Nutzfahrzeug- und Großmotorenmarkt einzunehmen. Das Unternehmen entwickelt Technologien zur Emissionsreduzierung für alle Arten von Motoren, von Straßenfahrzeugen (3,5 Tonnen) über Geländewagen mit über 75 PS bis hin zu Großmotoren mit über 750 PS (Marine, Züge und Industrie). Ziel ist, dass die fortschrittlichen Lösungen nicht nur neuen Vorschriften wie CARB und Euro VII entsprechen, sondern auch zukünftige Abgasnormen erfüllen.

Produkte und Innovationen am Messestand

Auf dem Messestand in Halle A2, der in den Business France Salon eingebettet ist, präsentiert Faurecia mehrere Innovationen zur Schadstoffoptimierung und Steigerung der Energieeffizienz von Nutzfahrzeugen. Dazu gehört auch eine Produktpremiere: Der On- und Off-Highway U-MIX bietet eine kompakte und integrierte Mischlösung, die speziell entwickelt wurde, um den benötigen Bauraum zu reduzieren. Er zeichnet sich durch eine leistungsstarke Harnstoffmischung aus und hält gleichzeitig den niedrigen Druckabfall durch eine optimierte Abgasströmungskonditionierung aufrecht.Darüber hinaus können Besucher sich vor Ort über die Lösungen zur Abgasreinigung von Großmotoren informieren, die von der Faurecia-Tochter HUG Engineering entwickelt wurden. Im Bereich der alternativen Antriebe stellt das Mutterunternehmen am Messestand mit Wasserstoff-Hochdrucktanks und Brennstoffzellenstacks seine Innovationen für Elektromobilität auf Brennstoffzellenbasis vor. Erst im März 2019 bekräftigte das Unternehmen seine Ambitionen, einen starken europäischen Wasserstoffindustriezweig zu schaffen: Gemeinsam mit Michelin verkündete der Hersteller die Gründung eines Joint Ventures, das die Kompetenzen beider Unternehmen im Bereich Brennstoffzellentechnologie bündelt. Der Automobilzulieferer treibt weiterhin die laufende Entwicklung einer Reihe von Batterieabdeckungen und kompletten Batteriegehäuselösungen mit integriertem Thermomanagement für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge voran.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.