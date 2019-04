Bremen (ots) - Am Mittwoch, den 24. April 2019, findet im Weser-Stadion das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Werder Bremen und FC Bayern München statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.



Werder Bremen gibt folgende Akkreditierungs-Hinweise bekannt:



Bitte senden Sie Ihre Anfrage für Tages-Presse-Akkreditierungen mit dem offiziellen DFB-Formular bis spätestens Freitag,den 12. April 2019,an: Werder Bremen/Direktion Kommunikation per Fax: 0421 - 434591530 oder per E-Mail an medien@werder.de



Die offiziellen Formulare (Print/Online und Foto/Fotografenerklärung) finden Sie unter folgender Link-Adresse: http://www.werder.de/de/der-svw/medienservice/akkreditierung/ oder unter dfb.de



- TV-Zweitverwerter wenden sich bitte direkt an Sportcast unter der E-Mail-Adresse: akkreditierung @sportcast.de



- Private Hörfunksender akkreditieren sich bitte direkt bei der Vermarktungsagentur des DFB: Zeichensaele GmbH Jascha Lux Telefon: 02161 - 53 971 08 Fax: 02161 - 53 971 11/ E-Mail: lux@zeichensaele.de



Jahres-Pressearbeitskarten und -Fotoakkreditierungen des SV Werder Bremen behalten Ihre Gültigkeit. Die "DFL-Fotoleibchen" müssen vor dem Spiel im Akkreditierungsbüro (Medieneingang,Tor 12) gegen "DFB-Pokal-Leibchen" getauscht werden. Parkscheine für dieses Spiel können unter medien@werder.de mit einer vollständigen Adresse angefordert werden.



Bei Rückfragen steht Ihnen Marita Hanke/SV Werder Bremen unter marita.hanke@werder.de gerne zur Verfügung.



