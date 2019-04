MÜNCHEN (IT-Times) - Der CAD-Softwareanbieter Nemetschek hat mit der Übernahme von Redshift Rendering bereits die zweite Akquisition in diesem Jahr bekannt gegeben. Die Nemetschek S.E. erwirbt in diesem Zusammenhang Redshift Rendering Technologies Inc., ein US-Unternehmen, das sich mit Rendering-Lösungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...