Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street erlebte am Montag einen gemischten Handelstag, so die Experten von XTB. An breiter Front seien überwiegend Bewegungen auf der Unterseite zu beobachten gewesen, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der technologielastige NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten jedoch bis zum Schlusskurs ihre erlittenen Verluste ausgleichen und sogar einen kleinen Gewinn verbuchen können. ...

