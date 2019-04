Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv nimmt erfreut Kenntnis von der Empfehlung der Wettbewerbskommission an die Kantone, auf die Erhebung von Schutzgebühren im öffentlichen Beschaffungswesen zu verzichten. Schutzgebühren sind rein prohibitive Wettbewerbshürden und hindern vor allem KMU, sich an einem fairen Wettbewerb zu beteiligen. Der sgv fordert in der laufenden BöB-Revision die definitive Streichung dieser Schutzgebühr.

Vor bald einem Jahr standen die SBB in den Schlagzeilen. Um ihre Züge im Notfall mit Strom zu versorgen, schrieben sie einen Auftrag für Batterien aus. Doch wer sich für den Auftrag interessierte, musste als Vorleistung 20'000 ...

