Bern (ots) - Der Bundesrat hat den Geschäftsbericht 2018 der

Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) genehmigt. Der

Bericht informiert über die Tätigkeit der RAB in ihren

Geschäftsbereichen und bietet eine Übersicht über laufende

Regulierungsprojekte, die Einfluss auf die Revisionstätigkeit haben

können.



Das Jahr 2018 war gekennzeichnet von verschiedenen Fällen, welche

die Öffentlichkeit sowohl in der Schweiz als auch im Ausland

beschäftigten. Die RAB untersucht jeweils diejenigen Fälle, bei denen

ein qualifizierter Verdacht auf Sorgfaltsverletzungen bei der

Revision besteht.



Im aktuellen Umfeld werden die grossen fünf Revisionsunternehmen

unverändert jährlich von der RAB überprüft. Die restlichen 24

staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen werden mindestens alle

drei Jahre inspiziert. Die RAB fokussiert sich dabei auf Massnahmen

und Sanktionen, welche die Qualität von Revisionsdienstleistungen

nachhaltig verbessern. Darüber hinaus wird verstärkt auch auf

präventive Massnahmen gesetzt. So werden Initiativen und

Anreizsysteme vereinbart, welche eine Kultur in Revisionsunternehmen

fördern, die sich letztendlich positiv auf die Revisionsqualität

auswirken.



Der RAB können jederzeit und anonym mögliche Verstösse gegen

Sorgfaltspflichten gemeldet werden. Die Anzahl solcher Hinweise hat

im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Der RAB wurden insgesamt 64

Hinweise zu möglichen Verstössen gegen Gesetz oder Berufsrecht

gemeldet (Vorjahr: 51).



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.rab-asr.ch.



Über die RAB



Die RAB stellt die ordnungsgemässe Erfüllung und die Qualität von

Revisionsdienstleistungen (Rechnungsprüfung und Aufsichtsprüfung nach

den Finanzmarktgesetzen) sicher. Sie beurteilt die Zulassungsgesuche

von natürlichen Personen und Unternehmen, die im Bereich Rechnungs-

oder Aufsichtsprüfung tätig sind, und beaufsichtigt die

Revisionsstellen von Gesellschaften des öffentlichen Interesses. Per

Ende 2018 waren rund 9'200 natürliche Personen und

2'600 Revisionsunternehmen von der RAB zugelassen. Beaufsichtigt

werden diejenigen 29 Revisionsunternehmen, welche Gesellschaften des

öffentlichen Interesses prüfen dürfen.



Die RAB ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener

Rechtspersönlichkeit und ist als unabhängige Einheit der dezentralen

Bundesverwaltung dem EJPD angegliedert. Die RAB beschäftigt rund 32

Personen und übt ihre Aufsichtstätigkeit unabhängig aus, untersteht

jedoch der administrativen Aufsicht des Bundesrates. Sie finanziert

sich ausschliesslich über Gebühren und Aufsichtsabgaben der

zugelassenen und beaufsichtigten Personen und Unternehmen.

Steuergelder werden keine beansprucht. Die RAB führt eine eigene

Rechnung ausserhalb des Bundeshaushaltes. Sie hat ihren Sitz in Bern.

In Zürich bestehen zusätzliche Räumlichkeiten.



Kontakt:

Frank Schneider, Direktor RAB, T +41 31 560 22 10