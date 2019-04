Nach dem Erreichen des Jahreshochs 2018 bei ca. 76,50 € befand sich die Daimler Aktie in einem Abwärtstrend. Der Grund dafür ist, dass sich im Jahr 2018 zwei Verkaufssignale gebildet haben und kein einziges Kaufsignal. Doch am Anfang dieses Jahres erholte sich der Kurs wieder, denn die Unterstützung bei rund 44,50 € und ein Kaufsignal im Februar brachten den Kurs wieder zurück. Die 38-Tagelinie hat aber nicht aufgehört zu steigen, es scheint so als könnte ein zweites Kaufsignal entstehen.

